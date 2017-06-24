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Katar duyurdu: Reddedildi

Katar, 4 Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini duyurdu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 19:38
Katar duyurdu: Reddedildi

Katar, 4 Arap ülkesinin, ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini bildirdi.

TALEPLER ARASINDA TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASI DA VARDI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından iletilen maddeler arasında, ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyordu.

"MANTIKLI VE UYGULANABİLİR DEĞİL"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, listenin "mantıklı ve uygulanabilir" olmadığını söyledi.

BAE "REDDEDERSE YOLLAR AYRILIR" DEMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise Cumartesi günü yaptığı açıklamayla, taleplerinin kabul edilmemesinin "yolların ayrılması" anlamına geleceğini söyledi.

Enver Gargaş, Katar'ın Arap monarşileri arasında bir "Truva atı" olduğunu da savundu.

13 maddelik listede, Katar'ın İran'la bağlarını zayıflatması, Husilere mali desteğin kesilmesi ve medya kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılması da talepler arasında yer alıyordu.

Dört ülke, bu şartların 10 gün içinde yerine getirilmesini istemişti.

Katar iki haftadan uzun süredir ekonomik ve diplomatik ambargo altında ve ülkenin ihtiyacı olan besin ve diğer ürünler İran ve Türkiye'den gönderiliyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:38
  1. katar
  2. körfez ülkeleri
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