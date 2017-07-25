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Katar dünyaya meydan okudu! Türkiye ve ABD ile...

Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, yakın zamanda Katar'da Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:12
Katar dünyaya meydan okudu! Türkiye ve ABD ile...

El Atiyye, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapan Katar, Türkiye ve ABD'nin yen bir tatbikata hazırlandıklarını belirtti.

"TÜRKİYE VE ABD İLE TOPRAKLARIMIZDA TATBİKAT DÜZENLEYECEĞİZ"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Atiyye şu ifadeleri kullandı: "Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD'nin terörle mücadele Katar'la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Zira iki ülke uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonda müttefik durumunda. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak."

KATAR VE ABD DAHA ÖNCE ORTAK BİR TATBİKAT DÜZENLEMİŞTİ

Katar ve ABD, geçen ay krize rağmen "Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim Kalıcıdır" isimli ortak tatbikat düzenlemişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:12
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