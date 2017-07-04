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Katar bazı Arap ülkelerini IMO'ya şikayet etti

Katar'ın kendisiyle ilişkilerini kesen bazı Arap ülkelerini, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) şikayet ettiği bildirildi.

04 Temmuz 2017 Salı 07:16
Katar bazı Arap ülkelerini IMO'ya şikayet etti

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ile bir araya geldiği belirtildi.

DENİZCİLİK GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN İHLALLER

Görüşmede Katar'la diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin, denizcilik üzerinde ciddi tehlike ve zararlar oluşturan uluslararası denizcilik anlaşmalarına ilişkin ihlallerinin ele alındığına dikkat çekilen haberde, Saliti'nin, Lim'e Katar'a yönelik uygulanan abluka nedeniyle denizcilik güvenliğini etkileyen ihlallere ilişkin bir dosya takdim ettiği aktarıldı.

KATAR'A UYGULANAN AMBARGO

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 07:16
  1. Katar bazı Arap ülkelerini IMO'ya şikayet etti
  2. Yemen
  3. Mısır ve Bahreyn
  4. Suudi arabistan
  5. katar
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