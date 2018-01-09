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Katar ablukasını savunmayan Suudi din adamına hapis cezası!

Suudi bir din adamının kamuoyuna Katar kuşatmasını destekleyici konuşma yapmayı reddettiği için dört aydır hapis tutulduğu ileri sürüldü.

09 Ocak 2018 Salı 18:01
Katar ablukasını savunmayan Suudi din adamına hapis cezası!

Suudi bir din adamının kamuoyuna Katar kuşatmasını destekleyici konuşma yapmayı reddettiği için dört aydır hapis tutulduğu öne sürüldü.

Human Rights Watch adlı insan hakları grubunun verdiği bilgiye göre yerel yetkililer Salman Al-Odah'ın tutuklanmasından sonra ailesinden 17 kişiye de seyahat yasağı koydu. Bir aile üyesinin insan hakları grubu HRW'ye, Odah'ın Katar'ın Suudilerin öncülüğünde ablukaya alınmasını destekleyici bir tweet atmadığı için hücre hapsinde tutulduğunu söylediği belirtildi. Bunun yerine farklı ülkeler arasında uzlaşma çağrısı yapan Odah, “Allah insanların iyiliği için kalplerini birbirine yakınlaştırsın” anlamında bir tweet attı.

TUTUKLAMA EMRİ GÖSTERMEDİLER

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Doha'yı “İran'la yakın ilişki içinde olan teröristleri desteklemekle” suçluyor. Katar ise iddiaları reddediyor. Haziran'da adı geçen ülkeler Katar'ı ablukaya almış durumda.

Haberde yer alan bilgiye göre aile üyeleri ise Odah'ı tutuklayan iki adamın devlet güvenlik görevlisi olduklarını söylediklerini ancak bir tutuklama emir gösteremediklerini belirtti. Odah'ın “Suudi krallığının güvenliği ve çıkarlarının aksine yabancı grupların menfaatine çalışmakla” suçlanan kişilerden sadece biri olduğu, Eylül ayında çok sayıda yazar, muhalif ve eğitimcinin gözaltına alındığı bildirildi.

60'DAN FAZLA GÖZALTI

İnsan hakları eylemcileri, 60'dan fazla insanın tutuklandığını fakat bu kişilerin akıbetleri hakkında Suudi yetkililerden bilgi alamadıklarını da ifade etti. Tutuklanan diğer önemli kişiler arasında ekonomist Essam al-Zamil, akademisyen Mustafa al-Hasan, yazar Abdullah al-Malki de var.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 18:01
  1. Suudi Arabistan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Bahreyn
  4. Salman Al-Odah
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