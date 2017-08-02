Katar 7 savaş gemisi alıyor

Katar'ın İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesini ziyaret eden İtalyan mevkidaşı Alfano ile başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, Katar Deniz Kuvvetleri'ne İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi alımı ile anlaşmanın iki ülke arasındaki askeri iş birliği programı çerçevesinde tamamlandığını belirtti.

"ABLUKACI ÜLKELERİN İSTEKLERİ İYİ NİYET İÇERMİYOR"

Katar'la bazı Arap ülkeleri arasındaki krize de değinen Al Sani, abluka uygulayan ülkelerin krizin çözümü konusunda iyi niyetten tamamen yoksun olduğunu belirtti.

Bahreyn'in başkenti Manama'daki son toplantının da bunun açık kanıtı olduğunu söyleyen Al Sani, "Manama toplantısında, üzerinden 10 gün geçtikten sonra geçersiz kılınan ve onun yerine Kahire'nin 6 prensibini esas alınan 13 maddelik talep listesine dönülmesi çeşitli çelişkilere işaret ediyor. Bu istekler çözüme yönelik iyi niyet içermiyor." dedi.

Al Sani, Katar'ın, "hiçbir ülkenin egemenliğinin ihlal edilmemesi", "zorlamayla değil karşılıklı taahhütle sonuç alınması" ve "uluslararası kanunlara göre bir çözüme varılması" olmak üzere üç ilke çerçevesinde çözüme hazır olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin diyalog için herhangi bir şart koşmadığını ancak sadece mantıksal bir zemine ihtiyaç olduğunu aktaran Al Sani, "Diyaloga girmek için öncelikle Katar'a uygulanan kanunsuz yaptırımlardan dönülmelidir. Egemenlik hakları olarak adlandırdıkları konular ise onları bağlar." diye konuştu.

Al Sani, Katar için harekete geçirici unsurun, söz konusu devletlerin kararları değil, Kuveyt'in ara buluculuğu olduğuna değinerek, "Hiçbir yenilik taşımayan ve her gün birbiriyle çelişen kararları takip etmeyeceğiz." dedi.

ABD'nin krizin çözümü konusundaki yaklaşımına da dikkati çeken Al Sani, "Tüm uluslararası çabalar Kuveyt'in ara buluculuğunu desteklemek amacını taşıyor. ABD'nin krizin çözümündeki rolü ise önemli. Başkan Donald Trump, Rex Tillerson'ı (ABD Dışişleri Bakanı) krizin çözümü konusunda ülkesinin çabalarına öncülük etmekle görevlendirdi. Ara buluculuğun yaşadığı donukluğu gidermek için bir heyet gönderecek." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano ise Kuveyt ara buluculuğundaki çabalara destek verdiklerini belirterek, "Krizin daha da derinleşmesini değil, diplomasiyle çözülmesini istiyoruz." dedi.