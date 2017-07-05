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Katalonya’nın bağımsızlık yanlısı kampanyasında ayrılıklar başladı

Katalonya’nın bağımsızlık için yapacağı referandum öncesinde ayrılıklar başladı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un, İspanya Hükümeti’nin planlanan referandumu engelleyeceği yönündeki açıklamalarından sonra Katalonya Bölgesel Hükümeti’nde görevli bir bakanın görevine son vermesi eleştirilere neden oldu. Katalonya Bölgesel Hükümeti’nde görevli Çalışma ve Rekabetten Sorumlu Bakan Jordi Baiget sonbaharda yapılacak olan tartışmalı bağımsızlık referandumunun İspanyol Hükümeti’nin şiddetli muhalefeti yüzünden yapılamayacağını söyledi. Bakan Baiget, söylemleri yüzünden Puigdemont tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Puigdemont’un bu hareketi, Katalan Bağımsızlık Hareketi Kıdemli Üyeleri tarafından kınandı ve referandum öncesi bağımsızlık yanlısı kampanyada ayrılıklara neden oldu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:19
Katalonya’nın bağımsızlık yanlısı kampanyasında ayrılıklar başladı

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont geçtiğimiz ay 1 Ekim’de seçmenlere ’’Katalonya’yı Cumhuriyet rejiminde bağımsız bir ülke olarak görmek istiyor musunuz?’’ sorusunun sorulacağı bir anket yapılacağını söylemişti. Öte yandan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy referandumun gerçekleşmesinin anayasanın açık ihlali olduğunu ve referandumu durdurmak için elindeki tüm araçları kullanacağına söz vermişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:19
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