Katalonya’nın bağımsızlık yanlısı kampanyasında ayrılıklar başladı

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont geçtiğimiz ay 1 Ekim’de seçmenlere ’’Katalonya’yı Cumhuriyet rejiminde bağımsız bir ülke olarak görmek istiyor musunuz?’’ sorusunun sorulacağı bir anket yapılacağını söylemişti. Öte yandan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy referandumun gerçekleşmesinin anayasanın açık ihlali olduğunu ve referandumu durdurmak için elindeki tüm araçları kullanacağına söz vermişti.