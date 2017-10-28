Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar

Fransa’ya bağlı Korsika Adası, Katalonya’nın bağımsızlığını tanıyarak destek verdi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:39
Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar

Fransa’ya bağlı olan ve bağımsızlık destekçisi Korsika adasının Meclis Başkanı Jean-Guy Talamoni “Yeni Katalonya Cumhuriyetini” sevinçle karşıladığını ifade etti.

Uluslararası Topluluk ve Fransa’nın kesinlikle tanımadığı Katalonya'nın bağımsızlığını tanıyan Talamoni “Bağımsızlık destekçileri ile çok derin ve eski dostluğumuz var. Fakat biz Katalonya’ya göre çok gerideyiz, ekonomik ve kurumsal olarak bağımsızlığa henüz hazır değiliz fakat birkaç yıl sonra ulaştığımızda bağımsızlığı Korsikalılar isterse masaya yatıracağız” dedi.

Öte yandan, Madrid Hükümetinin şiddetini kınayan Talamoni, bölücü terör örgütü faaliyetleri ile adını duyuran Korsika’nın bağımsızlığını demokratik yollardan başka bir yol ile alamayacağını söyledi.

İHA

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:39
  1. Katalonya
  2. Bağımsızlık
  3. Fransa
  4. Korsika Adası
  • DertliDertli49 dk önce
    Korsika bir otur oturdugun yerde, sàna birsey sorarlarsa cevap verirsin. Fransanin yirtik donu.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Üstad kadir mısıroğlunu şükranla selamlıyorum, mükemmel feraseti ile ab nin çatlaklarının derinleleceğini ayrılıp dağılacağını söylemişti. Bu yeni asrın İslamın asrı olacağını, rüzgarın artık İslamdan yans olduğunu, batıcı felsefenin bittiğini açıkca ilan etmişti. Sen çok yaşa koca mücahit.
  • ihsanihsan1 sa önce
    ispanyanın toprak bütünlüğü anayasası tamamda ırakın suriyeninki ne olacak aynı değilmi
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var