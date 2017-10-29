Katalonya'dan flaş açıklama: Bu darbeyi...

Katalon yönetiminin İspanya'nın kararlarını kabul etmediği açıklandı.

İSPANYA 'SEÇİMDE YARIŞABİLİR' DEMİŞTİ

İspanya hükümeti, görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont'un bölgesel seçimlerde yarışabileceğini açıklamıştı.

Madrid hükümeti sözcülerinden Íñigo Méndez de Vigo yaptığı açıklamada görevden alınmış olmasına rağmen Puigdemont'un Aralık'taki bölgesel seçimlerde yarışabileceğini söyledi. Reuters'a konuşan de Vigo, "Şundan kesinlikle eminim, eğer Puigdemont bu seçimlere katılırsa demokratik muhalefetini ortaya koyabilir" dedi.

De Vigo'nun açıklamaları, Katalan liderin Cumartesi günü yaptığı konuşmada Madrid hükümetinin kararları için "önceden planlanmış saldırı" ifadesini kullanmasının hemen ardından geldi.