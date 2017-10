Katalonya sorununda karar günü

İspanya hükümetinin, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçimlere gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesinin uygulanması talebini görüşmek ve oylamak için toplanan Senato Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını Başbakan Mariano Rajoy yaptı.

"Katalonya'da bugünkü tehdit 155. madde değil Katalonya yerel hükümetinin tavrıdır." diyen Rajoy, İspanya Anayasası'nın kabulünden bu yana demokrasiye yapılan en büyük tehditle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Rajoy, 155. maddenin olağanüstü bir karar olduğuna ancak şimdi uygulanması gerektiğine dikkati çekerek, "Çünkü Katalonya'da da olağanüstü bir durum yaşanıyor ve bunun sonuçları herkes için çok ciddi olabilir." şeklinde konuştu.

Katalonya yerel hükümetinin ayrılıkçı girişimleriyle baştan bu yana anayasayı ve tüm yasaları çiğnediğine işaret eden Rajoy, "Demokrasi karşıtı kararların alındığı, İspanyol ve Avrupalı değerlerin hiçe sayıldığı bir süreç yaşadık. Katalonya'nın daha fazla saldırıya uğramaması, yasalara ve normale dönülmesi için 155. maddenin uygulanmasını istiyoruz. 155. maddeyi zorlayan biz değil, bağımsızlık sürecinde devam etme kararı alan Sayın Puigdemont'dur." ifadelerini kullandı.

Rajoy, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un diyalog çağrılarının gerçekçi olmadığını savunurken, 155. maddeyi uygulama gerekçelerini "Katalonya'da yasallığa geri dönmek, halkın kurumlara ve yasalara olan güvenini tekrar sağlamak, son yıllarda elde edilen ekonomik büyüme ve istihdam yaratma rakamlarını korumak ve normal şartlarda erken yerel seçime gitmek." şeklinde sıraladı.

Senatodaki görüşmelerin TSİ 18.00'a kadar sürmesi ve sonra oylama yapılması öngörülüyor.

İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nin (PP) Senatodaki çoğunluğa tek başına sahip olması nedeniyle 155. maddenin kabul edilmesi ve yarın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Katalonya tarafı

Katalonya tarafında ise bağımsızlık yanlısı siyasi partiler bugünkü yerel parlamento oturumundan sonra bağımsızlık ilanının oylanmasıyla ilgili ısrarlarını sürdürüyor.

Katalonya'da iktidarda olan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı "bağımsız bir devlet olarak Katalonya Cumhuriyeti'nin kurulması" kararının alınmasını istedi.

Meclis kulislerinde yapılan yorumlarda her şeyin her an değişebileceği, bağımsızlık ilanıyla birlikte erken seçime gitme kararının da birlikte alınabileceği iddiaları ortaya atılıyor.

Geniş güvenlik önlemleri

Diğer yandan sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla bağımsızlık yanlısı Katalanlar yerel parlamento çevresinde toplanmaya başlarken, polisin parlamento çevresindeki yolları trafiğe kapattığı ve çok geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

İspanya Başsavcılığı ise olası bir bağımsızlık ilanında Katalonya'daki yerel parlamentodaki oylamaya katılan herkes hakkında "devlete karşı ayaklanma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.