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Katalonya Parlamentosu’nun yeni başkanı seçildi

İspanya’nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosu’nda yapılan meclis başkanlığı seçiminde ayrılık yanlısı millet vekili Roger Torrent yeni meclis başkanı seçildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:27
Katalonya Parlamentosu’nun yeni başkanı seçildi

İspanya’nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosu’nda yapılan meclis başkanlığı seçiminde ayrılık yanlısı Esquerre Republicana Partisi millet vekili Roger Torrent Katalonya Parlamentosu’nun yeni meclis başkanı seçildi. Seçimde Katalan hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve Brüksel'deki diğer vekiller oy kullanamadı.

38 yaşındaki Torrent İspanyol Merkez Partisi Ciudadanos’un Katalonya kolu Ciutadans’ın adayı María Espejo-Saavedra ile yarıştığı meclis başkanlığı seçiminde 56 hayır oyuna karşılık 65 evet oyuyla meclis başkanı seçildi.

Oylamanın ilk turunda yeterli çoğunluk her iki aday için de sağlanamayınca, ikinci tur oylama yapıldı ve Torrent 68 oyla meclisin yeni başkanı oldu.

Vekil meclis başkanı ve meclisin en kıdemli vekili Ernest Maragal sonuçları açıklarken böyle bir anayasal oturum ilk kez hükümet koltukları boşken gerçekleştiğine dikkat çekip “Günaydın Başbakan ve Katalan hükümeti üyeleri demek isterdim ama burada değiller, bazıları hapiste bazıları sürgünde…” dedi. 

Eski başkan Puigdemont’un da aralarında olduğu Brüksel’deki millet vekilleri vekaleten oy kullanmak istemedi. İspanya hükümeti Salı günü Belçika’daki millet vekillerinin uzaktan seçime dahil olması halinde Anayasa Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söylemişti.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:27
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