Katalonya lideri için tutuklama kararı

İspanya Anayasa Mahkemesi, Belçika'ya giden Katalonya lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi durumunda, kendisi hakkında Avrupa genelinde yakalama emri çıkarılmasının normal bir durum olduğunu açıkladı.

İspanya Savcısı, mahkemeyi yürüten hakimden Carles Puigdemont için uluslararası çapta tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

8 ESKİ BAKANININ TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin 8 eski bakanının tutuklanmasına karar verdi.

PUİGDEMONT İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Carles Puigdemont'un avukatı, Katalan liderin, İspanya ve Belçika yargısıyla işbirliği yapacağını söyledi.

Avukat, "Puigdemont perşembe günü İspanyol makamların önüne çıkmak istemedi, çünkü şu an iklimin iyi olmadığını ve biraz mesafe almanın daha iyi olduğunu düşünüyor"dedi.

İspanyol yargısının, aralarında Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont'un da bulunduğu ayrılıkçı siyasetçiler hakkında yasal süreç başlatmasının ardından, eski Katalan liderin avukatı, Puigdemont'un Belçika'da ifade vermesini istediğini belirtmişti.

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Puigdemont Madrid'e gitmeyecek. Belçika'da ifade vermesini talep ettim. Belçika kanunları uyarınca bu mümkün." demişti.

Bekaert, şu anda Puigdemont hakkında bir tutuklama emri bulunmadığını belirtmişti.

İspanya'da iki ayrı mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Mahkeme eski Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 hükümet üyesini, Yüksek Mahkeme de Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ile Divan Kurulunun 5 üyesini 2-3 Kasım'de ifade vermek üzere çağırdı.

"Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Puigdemont ve diğer hükümet üyelerinin ifade vermeye çağırıldıkları Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gelmemeleri durumunda haklarında tutuklama emri çıkarılabileceği belirtildi.

Tutuklanması durumunda Puigdemont için 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi, merkezi hükümetin itirazını kabul ederek Katalonya parlamentosunun bağımsızlık ilanı kararını askıya almıştı.