Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katalonya krizi Belçika'ya sıçradı

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'a sığınma hakkı verilebileceğini açıklaması, Belçika'da tepkiye yol açtı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:27
Katalonya krizi Belçika'ya sıçradı

Belçika Başbakanı Charles Michel, resmi haber ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada, Puigdemont'un Belçika'dan sığınma hakkının "kesinlikle gündemde olmadığına" işaret ederek "Bakan Francken'den yangına körükle gitmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Flaman Partisinden Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo, "Bakan Francken'in açıklamaları hükümetin tutumunu yansıtmıyor. Bu tarz açıklamaların faydalı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Flaman Hristiyan Demokratlar Partisi üyesi Ekonomi Bakanı Kris Peeters da "Böyle bir dönemde Katalanların Belçika'ya iltica hakkına ilişkin açıklamalar yapmak mantıklı değil." dedi.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun ardından Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, "Benim kalbim Katalanlarla. Ben Flaman milliyetçisiyim, o yüzden Katalonya'daki durumu iyi anlıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir." açıklamasında bulunmuştu.

Francken'in aşırı sağcı N-VA partisi, uzun vadede Flamanya bölgesinin bağımsızlığını hedefliyor.

Belçika, Fransızca konuşulan Valonya, Flamanca konuşulan Flamanya, her iki dilin konuşulduğu Brüksel ile Almanca konuşulan doğudaki küçük bir bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler arasındaki iş birliği eksikliği hatta rekabet ciddi sorunlara yol açarken halklar da birbirine karşı mesafeli duruyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 13:27
  1. Belçika Başbakanı Charles Michel
  2. Liberal Demokrat Flaman Partisi
  3. Belga
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ24 dk önce
    Sonun başlangıcı.ettiklerinizi bulma zamanınız geliyor

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK sempatizanları rahat durmuyor!
  1. PKK sempatizanları rahat durmuyor!
  2. FETÖ’cüler pille bile haberleşiyor
  3. 82 bin TL maaşla çalışacak eleman..
  4. Katalanlar ayakta, 150 kayyım atanacak
  5. Hangi ülkede kaç dolar milyarderi..
  6. Giresunspor'un hedefini açıkladı
  7. Fiyatlar düştü, 15 liraydı şimdi...
  8. Doğu bölgesi ihracatta atağa kalktı
  9. Meteorolojiden don uyarısı
  10. Katalonya krizi Belçika'ya sıçradı
  11. Lider TOFAŞ 4'te 4 yaptı
  12. Okulu ilk sırada bitiren doktorlara..
  13. Bursaspor: Eski günlerimize geri..
  14. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
  15. Doğalgaz kullanımında tasarruf önerileri
  16. Balıkesir Belediye Başkanı'ndan son..
  17. Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim..
  18. Canlı yayında açıkladı, Kuzey Irak'ta..
  19. Gökçek'in yerine göreve başladığı gün..
  20. Kendinden 24 yaş büyük eşini öldüren..
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
Fatih Erbakan: Parti kuracağım
Fatih Erbakan: Parti kuracağım