Katalonya için karşılıklı diyalog çağrısı!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, basın toplantısı düzenleyerek Katalonya'daki seçimleri değerlendirdi ve kendisinden saatler önce konuşan eski Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont'a cevap verdi.

Rajoy, Katalan ayrılıkçıların desteklerini kaybetmeye devam ettiğini, ancak bu kaybın beklediklerinden az olduğunu söyledi. Artık Katalonya konusunda diyalog zamanının geldiğini vurgulayarak, bütün tarafları bu amaç için çalışmaya davet etti.

Yeni seçilen hükümetle görüşmek için çaba sarf edeceğini ifade eden Rajoy, Anayasa'nın ihlâl edilemeyeceğinin de altını çizdi.

Rajoy, Puigdemont'la görüşüp görüşmeyeceği konusundaki soruya "Önce seçimi kazanan Ciudadanos partisiyle görüşmeliyim" yanıtını verdi.

İspanya dışında görüşme teklifi

Katalonya'nın bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu lideri ve eski yerel yönetim başkanı Carles Puigdemont, seçim kampanyasını yürüttüğü Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Puigdemont, İspanya merkezi hükümetinin seçim sonuçlarını kabul etmesi ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un soruna çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Rajoy'a İspanya dışında görüşme çağrısında bulundu.

Katalonya'da bulunan merkezi hükümete bağlı polislerin geri çekilmesini isteyen Puigdemont, "İspanya merkezi hükümeti, Katalanları bastırmaya ve bölmeye çalıştı. Madrid, Katalan bölgesinin meşru yönetimini siyasi olarak bitirmek istedi" diye konuştu.

“Net bağımsızlık yetkisi veriyor”

Soruna çözüm bulmak için karşılıklı müzakerelere başlamanın zamanı geldiğini vurgulayan Puigdemont, "Avrupa Birliği'nin bu aşamada arabulucu rol üstlenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Puigdemont, farklı bir siyasi çözüm yöntemi uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Seçimlerde oyumuz arttı. Bu net bir şekilde bize bağımsızlık yetkisi veriyor. Gerçeği olduğu gibi tanımalı ve ilerlemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Katalonya'ya geri dönüp dönmeyeceğini sorması üzerine Puigdemont, şunları söyledi:

"Önceki seçim sonuçları resmen tanınmamıştı. Rajoy, bu sonuçları tanırsa onunla buluşmak ve ilerleme sağlamak sorun olmaz. Ama bizim oylarımızın sonuçlarına saygı gösterilmesi gerekiyor. Demokratik garantiler sağlandığı takdirde ben, Katalonya başkanı olarak yerimi alırım. Merkezi hükümetin elimizden aldığı göreve dönme hakkımız var."

Puigdemont, Avrupa ve Başbakan Rajoy'a kendisiyle diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Ayrılıkçılar çoğunlukta

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı partiler hükümet kurma çoğunluğuna ulaştı. Katalonya Özerk Bölgesi'nde halk, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere dün sandığa gitmişti. Seçim sonuçlarına göre, bağımsızlık yanlısı partiler 70 milletvekili sayısına ulaşarak hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Krize giden süreç

1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık kararı alan Katalonya yerel parlamentosu, aynı gün Senatonun onayı ile Anayasa'nın 155. maddesini uygulayan İspanya hükümeti tarafından feshedilmiş, 21 Aralık’ta erken yerel seçime gidileceği açıklanmıştı.

Yerel hükümet yetkililerinin bir kısmı gözaltına alınmış veya tutuklanmış; eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, 4 eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.