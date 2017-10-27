Katalonya adım adım bağımsızlığa yürüdü

SERDAR FİKRET / YENİAKİT.COM.TR - En az 12’si polis olmak üzere 500’ye yakın kişi yaralandığı olaylı 1 Ekim referandumu'nun ardından başlayan süreç bugün Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığı ile son buldu.

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlığını 135 kişilik parlamentoda 70 evet, 10 hayır oyu ile ilan etmiş oldu.

Bugün Avrupa'nın ortasında yaşanan bu krizin tarihsel süreci ise yüzyıllar öncesine dayanıyor.

18. YÜZYILA UZANAN ''BAĞIMSIZLIK'' HAYALİ

1714 yılında Kastilya ve Katalonya'yı temsil eden Kralıklar birleşti. 1640'da ise Katalan isyanı başladı, Fransız müttefikleri ile beraber Katalanlar Kastilya'ya savaş açtı. Tarihler 1659'a geldiğinde İspanya ve Fransa arasında barış antlaşması imzalandı. Katalonya, İspanya'dan ayrıldı ama Özerk yapısına büründü. 1714'de ise İspanya'da Veraset savaşı patlak verdi, Katalonya'nın özerkliği sona erdi.

İLK PARTİ KURULUYOR

1901'de yerel meclis ile Katalonya'nın ilk partisi olan Lliga Regionalista kuruldu. İkinci Dünya savaşına girilirken 1932'de Katalonya özerkliğini tekrar kazandı.

İLK DEVLET İLANI 1934'DE

Takvimler 1934'e geldiğinde Katalonya devlet olduğunu ilan etti fakat İspanya, katalan bölgesine girerek devlet liderini tutukladı. 1939'da İspanya'da iç savaşın sona ermesi ile İspanya diktatörü Franco Katalanca'yı yasakladığını duyurdu. 1975'de Franco hayatını kaybedince Katalan siyasetçiler harekete geçti ve 1979'da tekrar özerklik ilan etti. Katalonya o günden bu güne adım adım Bağımsızlığa yürüdü.

İLK ADIM 2014'DE ATILDI

Katalonya özerk yönetimi milletvekilleri, 9 Kasım 2014 tarihinde yapılmasını istedikleri, İspanya merkez hükümetinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı bağımsızlık yanlısı referandum girişimi için Özerk Yönetim Parlamentosu'na tam yetki verdi. Karar 43 oya karşı 87 oyla alındı.

Katalonya tarihi için önemli bir aşama olarak kabul edilen oylama sonrası milletvekilleri bu kararı ayakta alkışladı.

O dönem İspanya'nın baskıları sonuç verdi fakat Bağımısızlık için ilk adım atılmış oldu. Peki, yakın dönemde Katalonya'nın yeni bir hamle yapmasına hangi etkenler neden oldu?

AVRUPA'DA MİLLİYETÇİLİK RÜZGARI

2008 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan finansal krizin İspanya ekonomisini de sarsması, ülkenin ekonomik açıdan güçlü bölgelerinden biri olan Katalonya'nın bağımsızlık talebini daha güçlü bir şekilde dile getirmesine yol açtı.

Suriye'de işgal hareketlerine başlayan ve Avrupa ve ABD'nin üstü kapalı şekilde desteklediği terör örgütü DEAŞ'ın sözde ''İslam devleti'' ilanının ardından Avrupa'da gerçekleştirdiği saldırılar ve mültecilerin Avrupa'ya geçişi 2013 yılı sonlarında Avrupa'da Milliyetçilik rüzgarı estirmeye başladı.

20 Haziran 2016'da İngiltere'nin Brexit kararı ile Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alması ile Fransa'da aşırı sağcı Le Pen ve Hollanda'da Geert Wilders'ın estirdiği rüzgar kıta genelini etkiledi.

İkinci Dünya savaşının ardından ilk kez Avrupa'da ayrılık ve ''kendi kendini yönetme'' söylemleri yüksek sesle duyulmaya başlandı.

İşte Katalonya'nın 2014'de kapattığı Bağımsızlık defteri bugüne kadar artan Milliyetçilik dalgası ile yeniden açılmış oldu.

İSPANYA EKONOMİSİNİ SIRTLIYOR

İspanya'nın en zengin bölgelerinden biri olan Katalonya, ülke nüfusunun yüzde 16'sını, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) ise yüzde 19'unu oluşturuyor.

Genel kanı merkezi hükümetin bölgeye aldığından daha azını verdiği yönünde.

2014 yılının verilerine göre Katalonya'nın İspanya ekonomisine vergilerle yaptığı katkı, yatırımlarla aldığından 9,89 milyar euro daha fazla.

Katalonya'ya İspanya devletinin yaptığı devlet katkısı ise 2003 yılında bütçenin yüzde 16'sı iken bu rakam 2015'te yüzde 9,5'e düştü.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Peki Katalonya, bu durumda ne gibi bir yol haritası izlemeyi ve nasıl bir devlet kurmayı planlıyor?

Katalonya parlamentosunda yer alan Junts pel Sí (Evet için Birlikte) oluşumu ile Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) beraber "yasal geçiş ve cumhuriyetin kurulması yasası"nı hazırlamıştı.

Ağustos ayının sonunda Katalan Parlamentosu'na sunulan tasarı 6 Eylül'de kabul edildi. Böylece 89 madde ve üç düzenlemeden oluşan tasarının onaylanmasıyla birlikte 1 Ekim'de gerçekleştirilen referandumun kararı alındı.

Bu yasa aynı zamanda Katalonya'nın İspanya devletinden nasıl ayrılacağını ve yeni devletin nasıl kurulacağını içeriyor. Yasaya göre, resmi sonuçların açıklanmasının ardından 48 saat içinde İspanya'dan ayrılık kararının açıklanması gerekiyordu.

Yasada, bağımsızlık kararının alınabilmesi için referandumda asgari bir katılım oranı ise yer almıyor. İspanya anayasasını ihlal ettiği söylenen bu yasanın öne çıkan bazı başlıkları şunlar:

-Yeni anayasasının katılımcı bir şekilde hazırlanması için altı ay boyunca toplumun farklı kesimlerinden görüşler alınacak.

-Altı ayın ardından seçimler düzenlenerek Kurucu Meclis oluşturulacak.

-Kurucu Meclis'in şimdiki Katalan Parlamentosu'nda olduğu gibi 135 üyeden oluşması bekleniyor.

-Hazırlanan anayasanın kabul edilmesi için ilk oylamada üyelerin beşte üçünün, yoksa ikinci oylamada ise salt çoğunluğunun onay vermesi gerekiyor.

-Anayasa meclisten geçtikten sonra referanduma götürülecek.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr