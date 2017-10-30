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Katalan siyasetçilere 'başkaldırı' suçlaması

İspanya Başsavcısı Maza, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont ve diğer yetkililer hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamasında bulundu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:05
Katalan siyasetçilere 'başkaldırı' suçlaması

Başsavcı Maza, basına yaptığı açıklamada, görevlerinden alınan Puigdemont ve hükümet üyeleriyle ilgili başvurunun Madrid'deki Ulusal Mahkemeye, fiilen görevlerine devam eden Katalonya Parlamento Başkanı Carmen Forcadell ile Divan Kurulu üyeleri hakkındaki başvurunun da Yüksek Mahkemeye yapıldığını belirtti. 

"Başkaldırma" için 30, ayaklanma için 15 yıl hapis 

Suçlamaların gerekçesini "Katalonya'da son 2 yıldır süregelen kurumsal krizin 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanıyla sonuçlandırılması" olarak açıklayan Maza, sorumlular hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Davaların açılıp açılmayacağına ilgili mahkemeler karar verecek.

Mahkemelere sunulan toplam 235 sayfalık başvuruda Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski hükümetin 12 üyesi, Parlamento Başkanı Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesinin adları geçiyor.

Başsavcılık, bu kişilerin tutuksuz yargılanması için 6,2 milyon avroluk kefalet talep etti.

İspanya Ceza Yasası'nda, devlete karşı başkaldırma için 30 yıl, ayaklanma için de 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.    

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:05
  1. Başsavcılık
  2. Eski Katalan hükümeti üyelerine devlete karşı ayaklanma suçlaması
  3. ispanya
  4. katalonya krizi
  5. Anadolu Ajansı
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