Katalan lideri DHKP-C'li teröristin avukatı savunacak

Belçikalı avukat Paul Bekaert, eski Katalan lideri Carles Puigdemont'un kendisini avukatı olarak atadığını duyurdu. Belçika resmi haber ajansı Belga'ya konuşan Bekaert, gün içinde Puigdemont'la görüştüğünü belirterek, "Puigdemont Belçika'da" açıklamasını yaptı.

Puigdemont'un Belçika'ya iltica başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusunda yorum yapmayan Bekaert, eski Katalan liderin avukatlığını yapacağını açıkladı.

Belçika'nın tanınmış avukatlarından Bekaert, 25 Mayıs 2016'da davadan geri çekilene kadar uzun yıllar terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın avukatlığını yapmıştı 'ETA'nın avukatı' olarak da tanınan Bekaert, ETA mensubu olduğu iddia edilen ve Belçika tarafından İspanya'ya iade edilmeyen Natividad Jauregui adlı kişinin de avukatlığını üstlenmişti.