Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katalan liderden flaş karar! İptal etti

İspanya'nın Katalan hükümetini feshetme kararı almasının ardından bugün Katalan lider Puigdemont'un bir konuşma yapması bekleniyordu. Ancak konuşması iptal oldu

26 Ekim 2017 Perşembe 17:58
Katalan liderden flaş karar! İptal etti

1 aydan uzun bir süredir Katalonya kriziyle sarsılan İspanya bugün tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Katalonya hükümetini feshetme kararı almasının ardından bugün Katalan lider Carles Puigdemont, parlamentoda yapacağı konuşmayla kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak Puigdemont'un ofisinden yapılan açıklamada konuşmanın iptal edildiği duyuruduldu.

Katalan liderin önünde bölgesel erken seçim veya bağımsızlık ilanı şeklinde iki seçenek olduğu değerlendirmeleri yapılırken, Barselona merkezli yayın yapan La Vanguardia gazetesi Puigdemont'un Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşmada erken seçim kararını açıklayacağını yazmıştı.

Katalan liderin erken seçim tarihini açıklayarak, İspanyol hükümetini Katalonya'nın özerkliğini askıya almaması yönünde ikna etmeye çalışacağı tahmin ediliyordu.

KATALAN YÖNETİMİNDE ÇATLAKLAR

Ancak Puigdemont'un erken seçim kararı açıklama düşüncesi, iktidardaki bağımsızlık yanlısı koalisyonda da çatlaklara neden oldu.

Bazı ayrılıkçı milletvekilleri ve belediye başkanları görevlerinden istifa edeceklerini açıkladılar. Puigdemont'un lideri olduğu Katalan Demokratik Partisi (PdeCat) vekillerinde Jordi Cuminal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erken seçim kararını desteklemiyorum. Milletvekilliği ve PdeCat üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yanda yüzlerce bağımsızlık yanlısı da Katalan hükümetinin merkez binasının önünde toplandı. Göstericiler parti merkezi önünde, "Hain Puigdemont" pankartı açtı.

Puigdemont'un azınlık hükümetinin kilit destekçisi konumunda bulunan aşırı solcu CUP'dan yapılan açıklamada da seçime karşı olunduğu açıklandı. Partinin açıklamasında, "Şimdiye kadar, bağımsızlık yanlılarının tek bir problemi vardı: İspanya devleti. Eğer erken seçim kararı açıklanırsa, iki problemleri olacak." ifadeleri yer aldı.

Konuşmasını iptal eden Puigdemont'un erken seçim kararından vazgeçip vezgeçmeyeceği merak ediliyor.

İSPANYA SENATOSU'NDA KRİTİK OYLAMA

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada anayasanın 155. maddesine dayanarak Katalan hükümetini feshetme kararı aldıklarını açıklamış ve konuyu İspanya Senatosu'na göndermişti. Senato'nun konuyla ilgili oylamayı Cuma günü yapması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 17:58
  1. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy
  2. Puigdemont
  3. İspanya
  4. Katalan lider Carles Puigdemont
  • veliveli2 sa önce
    katalanya ordadoğuda olsaydı bunların hepsi çoktan silahlandırılmış ve savaşa başlamışlardı
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Silah verin silah, bedava silah verin. Demode olmuş eski silahlar depolarda çürümesin, verin HAKLARINI arasınlar.
  • Siyonist yahudi köpekleriSiyonist yahudi köpekleri4 sa önce
    Türkçesini söylüyorum.yemedi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Samsat kaymakamı açığa alındı
  1. Samsat kaymakamı açığa alındı
  2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
  3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
  4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
  5. AK Parti'de istifa
  6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
  7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
  8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
  9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
  10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
  11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
  12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
  13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
  14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
  15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
  16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
  17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
  18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
  19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
  20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural