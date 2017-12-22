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Katalan lider pes etmiyor: Ara bulucu olun

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Avrupa Birliği'nin (AB) bu aşamada ara bulucu rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

22 Aralık 2017 Cuma 20:57
Katalan lider pes etmiyor: Ara bulucu olun

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Avrupa Birliği'nin (AB) bu aşamada ara bulucu rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Seçimlerde oyumuz arttı. Bu net bir şekilde bize bağımsızlık yetkisi veriyor." dedi.

Katalonya'nın bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu lideri ve eski yerel yönetim başkanı Puigdemont, seçim kampanyasını yürüttüğü Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

İspanya merkezi hükümetinin seçim sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini belirten Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un soruna çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Katalonya'da bulunan merkezi hükümete bağlı polislerin geri çekilmesini isteyen Puigdemont, "İspanya merkezi hükümeti, Katalanları bastırmaya ve bölmeye çalıştı. Madrid, Katalan bölgesinin meşru yönetimini siyasi olarak bitirmek istedi." diye konuştu.

Soruna çözüm bulmak için karşılıklı müzakerelere başlamanın zamanı geldiğini vurgulayan Puigdemont, "Avrupa Birliği'nin bu aşamada ara bulucu rol üstlenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Puigdemont, farklı bir siyasi çözüm yöntemi uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Seçimlerde oyumuz arttı. Bu net bir şekilde bize bağımsızlık yetkisi veriyor. Gerçeği olduğu gibi tanımalı ve ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Katalonya'ya geri dönüp dönmeyeceğini sorması üzerine Puigdemont, şunları söyledi:

"Önceki seçim sonuçları resmen tanınmamıştı. Rajoy, bu sonuçları tanırsa onunla buluşmak ve ilerleme sağlamak sorun olmaz. Ama bizim oylarımızın sonuçlarına saygı gösterilmesi gerekiyor. Demokratik garantiler sağlandığı takdirde ben, Katalonya başkanı olarak yerimi alırım. Merkezi hükümetin elimizden aldığı göreve dönme hakkımız var."

Puigdemont, Avrupa ve Başbakan Rajoy'a kendisiyle diyalog kurulması çağrısında bulundu.

KATALONYA DÜN SANDIĞA GİTMİŞTİ

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı partiler hükümet kurma çoğunluğuna ulaştı. Katalonya Özerk Bölgesi'nde halk, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere dün sandığa gitmişti. Seçim sonuçlarına göre, bağımsızlık yanlısı partiler 70 milletvekili sayısına ulaşarak hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

KRİZE GİDEN SÜREÇ

1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık kararı alan Katalonya yerel parlamentosu, aynı gün Senatonun onayı ile Anayasa'nın 155. maddesini uygulayan İspanya hükümeti tarafından feshedilmiş, 21 Aralık’ta erken yerel seçime gidileceği açıklanmıştı.

Yerel hükümet yetkilileri gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmış, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, 4 eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 20:57
  1. Katalonya
  2. Puigdemont
  3. Katalonya Özerk Bölgesi
  • AvniAvni23 sa önce
    Barzani'yihiç takip etmediniz sanırım / nasıl boynunun ölçüsünü aldı konuyu bilerek yorum yapın bayım
  • cccihadddcccihaddd1 gün önce
    Ey abd binlerce tır silah mühimmat göndersene lan adama. Üvey Kürt dindaşların Pyd pkk lilara gönderiyorsun bu öz dindaşına niye göndermiyorsun gavurun evladı.
  • AviniAvini1 gün önce
    Biz Türkler kimsenin içişlerine karışmamaktayız kimselerde bize aba altından sopa göstermesinler
  • DenyoDenyo1 gün önce
    Katalanlar bagimsizlik ilan ederse, sura bizim kurtlere gelir...
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ1 gün önce
    DESTEKLİYORUZ.ALKIŞLIYORUZ
  • MertMert1 gün önce
    Katalanlarin Türk kokenli oldugunu biliyormuydunuz, selenge yayinlarindan guzel bir kitap var, isvec, finlandia, iskitleri, sakalari, sümeri ....artik tarihimizi öğrensekiyi olmazmi. Soyunu bilmeyene soy kutugunu papa ve hahamlsr hazirlar, sevgi ve dua ile
  • AydınAydın1 gün önce
    Bu işi çözse çözse reis çözer
  • İşsiz İşsiz 1 gün önce
    İspanya ve diğer AB ülkelerindeki bu hareket dikkatle irdelenmeli ve olası etkileri çok yönlü analiz edilmeli.
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Avrupanın pimini çekti ingiliz, ya patlıyacak ya dağılacak başka çare yok.
  • OSMANLIOSMANLI1 gün önce
    Yaşasın bağımsız Katalonya...Avrupa űlkeleri ne kadar çok bölűnűrse o kadar iyidir...Avrupadaki bağımsızlaşmak isteyen kűçűk bölgeleri desteklememiz lazım...mesela iskoçyanın bağımsızlığınıda!!
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