Kastel Cündo köyü terör örgütünden alındı!

AA muhabirinin ÖSO askeri kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesinin ardından Kastel Cündo köyü, TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde TSK savaş uçaklarının hava harekatı ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla harekatın 9. gününde Afrin'in beş beldesinde 14'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 19 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.