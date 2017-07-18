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Kastamonu’da yumurta büyüklüğünde yağan dolu paniğe neden oldu

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu görenleri şaşırttı. Paniğe neden olan dolu tarım arazilerine ve bazı araçlara zarar verdi.

18 Temmuz 2017 Salı 18:53
Kastamonu’da yumurta büyüklüğünde yağan dolu paniğe neden oldu

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde aniden bastıran yağış, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yola ve araçların üzerine düşen doluların büyüklüğü ve çıkardığı ses dikkat çekti. Doluların zemine düşmesiyle oluşan görüntüler endişe ile izlenildi. Dolu yağışını cep telefonuna çekenler saçakların altına girerken, araçların üzerine düşen dolular nedeniyle bazı araçlarda da maddi hasar oluştu.

Korku ve endişe içerisinde yağışı izleyen vatandaşlar, yumurta büyüklüğünde yağan dolular nedeniyle paniğe kapıldı. Dolu yağışı, ilçede tarım arazilerine de zarar verdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:53
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