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Kastamonu’da tüp gazın alev almasıyla köy konağı yandı

Kastamonu’da köy konağında bulunan tüp gazın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangında, köy konağında maddi hasar oluştu.

08 Ağustos 2017 Salı 21:41
Kastamonu’da tüp gazın alev almasıyla köy konağı yandı

Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Sırakaya Köyünde imam evinin altında yer alan köy konağında Kur’an-ı Kerim okutulması için yapılan hazırlıklar esnasında tüp gazın bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev alması sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde binayı kaplaması korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Köy sakinlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangına Cide Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:41
  1. Kastamonu
  2. Cide
  3. Yangın
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