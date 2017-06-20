Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin son durumu
Kastamonu'da rahatsızlanan askerler taburcu edildi20 Haziran 2017 Salı 11:11
Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan 8 asker hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu merkez Gölköy mevkisinde bulunan 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker, dün akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.
Askerlerden ikisi Kastamonu Devlet Hastanesine, 6'sı da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine döndü.