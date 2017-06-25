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Kastamonu'da patlama!

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki bir köyde sosyal etkinliklerin yapıldığı binada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, köy muhtarı ağır yaralandı.

25 Haziran 2017 Pazar 13:31
Kastamonu'da patlama!

Elmaçukuru köyü muhtarı Niyazi Ateş, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayram pilavını hazırlamak amacıyla sosyal etkinlik binasına gitti. Mutfakta hazırlıklara başlayan Ateş'in ocağı yakmak için çakmağı ateşlemesiyle birlikte patlama meydana geldi.

Vücudunda yanıklar oluşan Ateş, 112 acil servis ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Niyazi Ateş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Köy sakinlerinden olan İl Genel Meclis Üyesi Ziya Eker, muhtar Ateş'in yaklaşık 60 yıldır sürdürülen bayram pilavı geleneği için hazırlık yaptığını aktardı.

Muhtarın dün akşam hazırlıklara başladığını, gece saatlerinde de evine döndüğünü belirten Eker, günün ilk ışıklarıyla yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

Ateş'in bu sırada gaz kokusunu hissettiğini fakat tehlikeli olacağını düşünemediğini dile getiren Ziya Eker, "Ocağı yakmak için çakmağı ateşleyince patlama meydana geliyor. Binanın bacası, kapı ve pencereleri yerinden fırlıyor. Başından ayak tırnaklarına kadar ağır yanıklar oluşan muhtarımız, can havliyle kendini soğuk su dolu kazanın içine atıyor. Köylülerimizin haber vermesiyle sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan muhtarımızın tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 13:31
  1. Ramazan Bayramı
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