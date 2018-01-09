Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kastamonu'da korkunç vahşet! 5 kişilik aileyi...

Kastamonu'daki yangında ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlarınca öldürülerek yakıldığı belirlendi.

09 Ocak 2018 Salı 16:29
Kastamonu'da korkunç vahşet! 5 kişilik aileyi...

Kastamonu'daki yangında ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızları tarafından öldürülerek yakıldığı belirlendi.

Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışması 40 gündür sürüyordu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık'ta tutuklandı.

3 gün sonra da Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:29
  1. Kastamonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devinden Türkiye açıklaması!
    1. Dünya devinden Türkiye açıklaması!
    2. O ülkeye Ak-Kalpak takma zorunluluğu..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’10 Ocak’..
    4. Beykoz Riva'da 3,8 milyarlık proje
    5. Sudan o bölge için harekete geçti
    6. Faceebook'tan yeni karar... O uygulama..
    7. Moussa Sow, Süper Lig'e geri dönüyor
    8. Milli yıldız Terim'i reddetti
    9. O liderden AB'ye 1 trilyon dolarlık..
    10. Korkulan oldu... Virüs Türkiye'ye..
    11. İş yerinizden iş arama izni ücretini..
    12. İsrail'den itiraf gibi açıklama:..
    13. ''Silahlarımız sadece ABD'yi hedef..
    14. Resmi açıklama! Galatasaray'dan dev..
    15. Ashley Chloe modüler akıllı hoparlör..
    16. Eskişehir'de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı
    17. Elazığ’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı
    18. Kastamonu'da korkunç vahşet! 5 kişilik..
    19. 1 milyon euroluk çalıntı yat!
    20. MOSSAD'dan İran'ı çıldırtacak açıklama!
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı