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Kastamonu'da köpekleri canice öldüren şahıs hakkında işlem başlatıldı

Tosya ilçesi eski belediye çöplüğünde yavru köpekleri tel ile birbirlerine bağlayıp öldüren şahıs, polis ekiplerince tespit edildi.

06 Şubat 2018 Salı 17:45
Kastamonu'da köpekleri canice öldüren şahıs hakkında işlem başlatıldı

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan eski belediye çöplüğünde tel ile birbirlerine bağlanıp öldürülen yavru köpekleri, öldüren şahsı tespit ettiklerini ve şahıs hakkında idari işlemin başlatıldığını açıkladı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Tosya’da 30 Ocak 2018 günü saat 23.00 sıralarında Tosya Belediyesi’nde Veteriner Hekim olarak görev yapan S.D.’nin 155 ihbar hattını arayarak, Karşıyaka Mahallesi Eski belediye çöplüğünde 5 adet ölü köpek yavrularının bulunduğunu, inceleme yapmak için çöplüğe gideceklerini ve gece olması sebebiyle kendi güvenlikleri için ekip talebinde bulunmuştur. Belediye Veteriner Hekimi S.D. ile Milli Parklar Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çöplüğe giderek yaptıkları incelemelerde, 4 adet yaklaşık 2-3 aylık oldukları tahmin edilen ölü köpek yavruları bulmuştur. Çöplükte ölü bulunan 4 köpek yavrusunun ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için Kastamonu Belediyesi’ne ait Hayvan Kliniğine gönderilmiştir."

"Bahse konu olayla ilgili Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Şubat 2018 günü olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda çöplükte bulunmayan diğer ölü köpek yavrusu Karşıyaka Mahallesi Karaaslan Hayvan Besi Çiftliğinin önünde bulunması üzerine; çiftlikte bulunan A.K. isimli şahısla görüşüldüğünde ölü köpek yavrularını 29 Ocak 2018 günü kendisinin çöplüğe attığını beyan etmiştir. Olayla ilgili olarak Tosya Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verilmiş olup, '5190 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan A.K. isimli şahıs hakkında idari işlem başlatılmıştır.”

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:45
  1. köpek
  2. Kastamonu

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