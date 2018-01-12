Kastamonu'da kayıp aileye katliamına ilişkin savcılık raporu açıklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlığı esnasında öldürüldükten sonra aynı evde yakıldığını açıklamasının ardından dosyadaki kısıtlılık kararının da kaldırılmasıyla ailenin nasıl yakıldığı da öğrenildi.

“CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, CESETLERİ GÖSTERMEDİ”

Daha önceden tutuklanan Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerin kayınpederi olan Ali Şahin, toplanan deliller ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak jandarma ekiplerine gözaltına alındı.

Karakolda “Vicdan azabı çekiyorum” diyerek hayvanları çaldıkları esnada işledikleri cinayeti itiraf eden Ali Şahin, suçlamaları kabul etmesine rağmen jandarma ekiplerini evin enkazından uzak tutmak için hedef şaşırtmış. Suçunu itiraf ettikten sonra savcılık ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde keşif yaptırılması ve gösterdiği yerlere bakılmasına rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Bu bilgiler ışığında cesetleri bulmak için harekete geçen jandarma ekipleri ve komando timleri, olay yerine yaklaşık 30 kilometre alanda arama tarama faaliyetlerine başladı. Tüm aramalara rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamadı.

TEKRARLANAN ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu bulunan zanlılara yönelik tekrar gözaltı kararı verdi. Karakolda bir kez daha çapraz sorguya alınan sanıklar Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşler, Ali Şahin’in itirafı ve bu süre zarfında toplanan deliller ışığında en baştan beri kabul etmedikleri suçlarını bu sefer itiraf ettiler. Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerle kayınpederleri Ali Şahin, cesetleri evin içerisinde yaktıklarını belirterek, dehşet verici cinayeti ve cesetleri yok etmek için nasıl yaktıklarının detaylarını da bir bir anlattılar.

BİR TRAKTÖR DOLUSU ÇIRA İLE YANGIN

Vahşi cinayetin zanlıları Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerle kayınpederleri Ali Şahin, hayvanları ahırdan çıkardıkları esnada çıkan gürültüye ev sakinlerinin uyandığını ve direnmeye çalışınca tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdüklerini anlattılar. Ardından cesetlerden kurtulmak için aralarında plan yaptıklarını söyleyen tutuklu sanıklar, cesetleri yok etmek için akla gelmeyecek bir plan yaptılar.

"CESETLER BULUNAMASIN DİYE KOYUNLARLA BİRLİKTE YAKTIK"

Tutuklu sanıklar, verdikleri ifadelerinde olayı şöyle anlattılar: “Cesetleri yok etmek için Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’nun cenazelerini bir odada topladık. Kemiklerin kime ait olduğu anlaşılamasın diye evin yakınında bulunan ahırdan koyunları eve getirip odaya taşıdık. Ayrıca cesetlerin tamamen yok olması için yine evin altında bulunan yaklaşık bir traktör dolusu çıra ile odunları da odaya taşıyıp cesetlerin üzerine yerleştirdik. Evde birkaç tane mazot ve benzin bidonları da bulduk. Bu bidonlardaki benzin ve mazotu odunlarla cesetlerin üzerine döktük. Ardından evi ateşe verdik. Bu sayede cesetleri koyunlarla birlikte yok etmiş olacaktık. Ayrıca cesetler, hem çıra hem odun hem mazot hem de yanında yanan koyunlar nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılamayacaktı.”

DİŞ PROTEZİ VE İMPLANTLARDAN BULUNDULAR

Cesetlerin yok edilmesi için hazırlanan plan ve bir gün boyunca evin yanması nedeniyle Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, enkazı tamamen elekten geçirmesine rağmen aileye ait sadece diş protezi kalıntıları ve implant dişi parçaları bulabildi. Sanıkların suçlarını da itiraf etmesiyle cesetlerin enkazda olduğu anlaşıldı.

KAFATASINDA KURŞUN İZİ

Öte yandan enkazda ilk başta yapılan aramalarda Serdar Çataloğlu’na ait olduğu düşünülen kafatası bulunmuştu. Yarısı yandığı belirlenen kafatasında, tabancadan çıkan kurşun tespit edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, enkaz alanında ve çevrede yaptıkları incelemelerde tüfekten atıldığı belirlenen çok sayıda boş kovanda buldu.