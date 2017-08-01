Kastamonu’da kanyonda bir kişi kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde Valla Kanyonuna ticari taksi ile gelen Ankara’da doktorluk yaptığı öğrenilen Mohaç İkbali Afşar, Pazar günü kanyona yürüyüş yapmak için girdi. Bir süre sonra Dr. Mohaç İkbali Afşar’ın yakınları haber alamayınca jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, ihbarın ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri, Valla Kanyonuna gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kanyona giren AFAD ekipleri, Dr. Mohaç İkbali Afşar’a ulaşma için çalışmalarını sürdürüyor.