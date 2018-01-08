Kastamonu'da kaçak kazı operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da şehir merkezinde daha önceden belirledikleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 1 adet heykel, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 54 adet kurusıkı tabanca fişeği, 90 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet 5,56 mm piyade tüfeği fişeği, 2 adet 7,62 mm G3 piyade tüfeği fişeği ve 8 adet 7,62 mm Bixi piyade tüfeği fişeği ele geçirdi. Jandarma KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

SİT ALANINDA KAÇAK KAZI YAPANLARA OPERASYON

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’nun Araç ilçesinde de sit alanında kaçak kazı yapan şahısları yönelik operasyon düzenledi. Jandarma KOM ekipleri, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin 4 farklı adresinde yaptıkları aramada 9 adet sikke ve 1 adet madalyon, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tarihi eser parçası olduğu değerlendirilen parça, 4 adet murç ile kazma, kürek, manivela, keser ve balyoz ele geçirdi. Jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu düşünülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Araç’ta adliyeye sevk edilen 5 şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.