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Kastamonu'da heyelan nedeniyle kız yurdu boşaltıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına ait Mehmet Bülent Özyürük Kız Öğrenci Yurdu'nun arka kesiminde heyelan meydana geldi.

19 Ocak 2018 Cuma 13:59
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kız yurdu boşaltıldı

 Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan nedeniyle 80 kız öğrencinin kaldığı yurt boşaltıldı.

Dağdan kopan toprak ve taş kütleleri ile ağaçlar kız öğrenci yurdunun arka bahçesi ile adliye binası inşaat alanına sürüklendi.

YURDUN DUAVRI YIKILDI

Geçtiğimiz yıl İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından yurdun arka kısmına yaptırılan çelik bariyer de zarar gördü. Yurdun betondan yapılan bahçe duvarının 16 metrelik bölümü yıkıldı.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'a bağlı ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığını söyledi.

AFAD İNCELEME YAPIYOR

AFAD'ın yaptığı inceleme ve ölçümlerin sonucunu beklediklerini belirten Kaymakam Atasoy, "İncelemenin sonunda, adliye binası inşaatındaki hafriyat çalışması sırasında bariyere ve duvara zarar verildiği ve heyelanın bu hafriyat çalışması nedeniyle meydana geldiği tespit edilirse sorumlular hakkında adli ve idari işlem yapılacak." dedi.

İnebolu Anadolu Lisesine ait Mehmet Bülent Özyürük Kız Öğrenci Yurdunun derhal boşaltıldığını, yanındaki diğer kız öğrenci yurdunun da boşaltılabileceğini ifade eden Kaymakam Atasoy, "Kız öğrencilerimizi başka okullarımızın pansiyonlarına yerleştirdik. Zaten yarıyıl tatili başlıyor. İkinci dönemde de kız öğrencilerimizin barınmasında herhangi bir sorun yaşamayız. AFAD'ın raporuna göre diğer öğrenci yurdumuzun da boşaltılıp boşaltılmayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 13:59
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