Kastamonu'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Aydın S. ile avukatı katıldı.

Savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep eden Aydın S, örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını söyledi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.