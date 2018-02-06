Kastamonu'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski polis memuruna 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.06 Şubat 2018 Salı 18:01
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Aydın S. ile avukatı katıldı.
Savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep eden Aydın S, örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını söyledi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.
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