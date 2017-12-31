Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kastamonu’da düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 Yaralı

Kastamonu’da düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale etmek isteyen ambulans ise taş yağmuruna tutuldu. Ambulansın camlarını kırıldı.

31 Aralık 2017 Pazar 08:44
Kastamonu’da düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 Yaralı

Araç ilçesinde Çay Mahallesinde bir düğün merasiminde iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Bıçaklı kavgada M.U. ağır yaralanırken, H.G. (42) ile O.Y. (18) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, bıçaklı kavgada ağır yaralanan M.U. ile yaralı H.G.’yi Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer yaralıya müdahale etmek isteyen ambulans ise, diğer grubun taşlı saldırısına uğradı. Taşların isabet ettiği ambulansın arka camları kırıldı. Hafif yaralı O.Y., ambulansın camları kırık şekilde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

M.U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kavgayı ayırmakta büyük güçlük emniyet güçleri, gruba biber gazıyla müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 08:44
  1. araç
  2. düğün
  3. kavga
  4. Anadolu
  5. Kastamonu
  6. son dakika
  7. çay mahallesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesi kaza dedi, çocuğun sözleri kan dondurdu
    1. Annesi kaza dedi, çocuğun sözleri kan..
    2. Erdoğan'ın ziyaretinde ilginç ayrıntı:..
    3. Ozan Tufan krizinde gerçek ortaya çıktı
    4. Katil İsrail bu kez orayı vurdu
    5. Oğuzhan Özyakup: Cenk ile konuştum..
    6. Kastamonu’da düğünde iki grup arasında..
    7. Sakarya'da otomobile pompalı tüfekle..
    8. Anlayışı kıt olanlara tane tane izah..
    9. İran'da göstericiler valiliği ele..
    10. TSK düğmeye bastı! 43 bin kişi alınıyor
    11. Şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı
    12. Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil..
    13. Maltepe’de tekerlekli sandalyedeki..
    14. İstanbul'da operasyon: Çok sayıda..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan..
    16. Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
    17. FETÖ'de rezaletler bitmiyor: Kızlara..
    18. Türkiye İslam dünyasının sesi olmaya..
    19. Fatih Camii Beyhan Yıldızhan Kız..
    20. 13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi..
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor
    O ülkede darbe girişimi son anda engellendi
    O ülkede darbe girişimi son anda engellendi