Kastamonu’da 'ByLock' operasyonu: 6 kişi gözaltında
Kastamonu’da ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.14 Temmuz 2017 Cuma 15:40
Kastamonu’da ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandıkları iddia iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından 6 kişi, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, Kastamonu KOM ekiplerince sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.