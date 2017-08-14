Kastamonu Valiliği yasakladı! Buraya 3 kişiden az girilmiyor

Vali Yaşar Karadeniz imzalı kararda kurallara uymayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.



Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz imzasıyla kentteki tüm kurum ve kuruluşlara gönderilen 9 maddelik kararla birlikte yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çeken Valla Kanyonu’nda gezintiye çıkmak isteyenlerin önceden kaymakamlığa başvurması istendi.



Kanyonların doğal güzellikleri yanında, insan hayatını tehlikeye sokan çeşitli risk unsurlarınıda içinde bandırdığı belirtilen kararda şöyle denildi:



''Kanyonları geçmek isteyen tüm sporcular, ilçe kaymakamlıklarına şahsen gelerek, kaymakamlıklardan geçiş iznini yazılı olarak önceden alacak ve bu belgeleri geçiş sırasında yanlarında bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıkları, ilçelerinde yer alan kanyonların geçişlerini kontrol ve takip edecek, buradan geçmek isteyenlerin taleplerine verdikleri cevaplan, Milli Parklar Müdürlüğüne bildireceklerdir. İlçe kaymakamlıkları, ilçelerinde yer alan kanyonların, tehlike noktaları ve risk unsurlarını da içeren harita ve krokilerini temin edecekler, geçiş yapmak isteyenlere bu haritalar vereceklerdir. Kanyon geçişi için sadece kanyon için gerekli malzemelere sahip sporculara izin verilecektir. 3 kişiden az sporcunun kanyon geçişi yasaktır. Kanyon geçiş izinlerinde mevsimsel koşullar ve meteorolojik uyarılar dikkate alınacaktır. İlçe Kaymakamlıkları yukarıda belirtilen hususlara riayet etmeyen ve izinsiz geçiş yapan, yaptıran kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre gerekli idari ceza işlemlerini yürütecek ve ayrıca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklardır.''



DOKTOR 3 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI



Geçen 1 Ağustos’ta Dr. Mohaç Afşar, Valla kanyonuna tek başına girmiş ve yakınları 3 gün haber alamayınca arama çalışması başlatılmıştı. Afşar 4’üncü gün sabah kanyonun diğer ucundan kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Jandarmadan izinsiz kanyona giren doktor hakkında tutanak tutulmuştu.