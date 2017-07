Kastamonu Milli İrade Platformu’ndan İsrail’e tepki

Nasrullah Meydanında Cuma namazı çıkışında toplanan kalabalık grup adına açıklamada bulunan Kastamonu Milli İrade Platformu Başkanı Mehmet Butur, “Filistinliler asla yalnız bırakılmayacak, Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir. Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak imanımızın, vicdanımızın ve insanlığımızın ortak sorumluluğudur” dedi.

Butur, İsrail askerlerinin 4 Haziran 1967’den bu yana, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı işgal ettiğini söyledi. Müslümanların ilk kıblesindeki kuşatma ve baskının artarak sürdüğünü, bundan dolayı Filistinlilerin yüzyıllardır Mescid-i Aksa’yı ve kutsal mekanı korumak için bedel ödediğini kaydeden Butur, ancak Mescid-i Aksa’nın sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların sahip çıkması gereken bir mabet olduğunu kaydetti.

İsrail’in yıldırma ve unutturma politikası izlediğini aktaran Butur, "Filistinliler asla yalnız bırakılmayacak, Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir. Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak imanımızın, vicdanımızın ve insanlığımızın ortak sorumluluğudur. Milli İrade Platformu olarak bizler Kastamonu’dan kalbimizle ve dilimizle buğz etmek üzere buradayız" diye konuştu.

Gerekirse her gün her akşam her yerde ve her şekilde Filistin davasına ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma kararlılıklarını ortaya koyacaklarını vurgulayan Butur, şöyle konuştu: “Zulüm ve işgal bitmedi ki, eylem ve gösterilerimiz bitsin. Bu nedenle bıkmadan, yorulmadan ve yılmadan bu kutsal beldelerimize sahip çıkmaya ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Zulüm varsa direniş de olacaktır. İşgal varsa intifada da olacaktır. Buradan İsrailli yetkililere sesleniyoruz; Bu işgal ve zulümle güvenliğiniz sağlanmayacağı gibi bütün ümmetin ve insanlığın derin nefret ve tepkisini üstünüze çekiyorsunuz. Bununla bir yere varamazsınız ve bunu beceremeyeceksiniz. Bir an önce Mescid-i Aksa üzerinden kirli ellerinizi çekiniz ve işgal ettiğiniz toprakları terk ediniz.”

“Bizler, Kastamonu Milli İrade Platformu olarak Kudüs’ün tamamen özgür olması, Mescid-i Aksa’nın ibadete açılması, ezanın Kudüs’ün her yerinde okunabilmesi, hapsedilen Filistinlilerin serbest bırakılması, Filistinlilere yönelik zulmün son bulması için Türkiye’nin dört bir yanında Filistin Halkıyla Dayanışma için Özgür Kudüs için meydanlara iniyor, sokaklara çıkıyoruz. Herkesi de Kudüs sokaklarındaki mazlumların sesine ses katmak için bu eylemlere davet ediyoruz.”