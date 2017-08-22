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Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

22 Ağustos 2017 Salı 17:14
Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu: 

"Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (22.08.2017 18:00 - 23.08.2017 03:00 Tsi)"

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:14
  1. Kastamonu
  2. yağış uyarısı
  3. Meteoroloji
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