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İzzeddin el-Kassam Tugayları: Uykusuz kalacaksınız!

Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in, Mescid-i Aksa ile Kudüs’e saldırması durumunda "Kudüs intifadasını" tetikleyeceğini bildirdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:55
İzzeddin el-Kassam Tugayları: Uykusuz kalacaksınız!

Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman Aksa’ya cüret eder ve Kudüs’e savaş açarsa küller altındaki közler hareketlenir ve Kudüs intifadasını ateşler."ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail’in Aksa ve Kudüs’e yönelik uygulamalarının "yankılarının, düşmanın yöneticilerini uykusuz bırakacağı ve Allah’ın izniyle yeni kahramanlıkları doğuracağı" belirtildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:55
  1. İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde
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