Kask takmayan motosikletçilere ceza yağdı

Kaskı olmadığı için durdurulan bir gencin, "Çok pahalı, maaşı alır almaz söz veriyorum. Alacağım" diyerek polisi ikna etmeye çalışması kameralara yansıdı.

Hava sıcaklarının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte trafikte günlük kıyafetleri ve kasksız motosiklet kullanan kişilerin sayısı da arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı; motosiklet kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek ve bu şekilde trafiğe çıkanları caydırmak amacıyla 81 ilde motosiklet uygulaması yapılması yönünde talimat verdi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren şehrin 20 farklı noktasında motosiklet uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler sabit noktalarla, motosikletli sürücüleri durdurup motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat ve şasi numaralarını kontrol etti. Saat 09:00’da başlayıp aralıklarla gece 22:00’ye kadar devam eden motosiklet uygulamasının öğlen 15:00’e kadar olan ilk etabındakask takmayan 13, ehliyetsiz 13, evrakları eksik olan 15 motosiklet sürücüsüne 32 bin 200 lira para cezası uygulandı. Uygulamalarda toplam 41 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. Çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet çekiciyle otoparka götürülürken sürücüleri de çalıntı motosiklet kullanmak suçlarından gözaltına alındı. 12 motosiklet trafikten men edilirken, uygulamalar sırasında yapılan kontrollerde araması bulunduğu tespit edilen şahıslar da asayiş ekiplerine teslim edildi.

Kaskı olmadığı için 190 lira para cezası uygulanan bir genç sürücü; kaskların çok pahalı olduğunu, bu sebeple alamadığını söyledi. Genç sürücünün "Abi maaşı alır almaz alacağım. Söz veriyorum" diyerek ikna etme çabaları kameralara yansıdı.

Öte yandan uygulama sırasında evrakları tam ve başlarında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü anne ve kızına polis ekipleri teşekkür etti. Başından geçen küçük kazaları taktığı kask sayesinde yara almadan atlattığını anlatan Zeynep Karaarslan, "Mahalle arasında bile kask takmak gerekiyor" diyerek sürücüleri kask takmaları hususunda uyardı