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Kasiyer şok oldu… Markette dehşet anları!

Antalya'da, kimliği belirsiz 2 kişi, bir süpermarket zincirinin şubesinde, kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtı.

22 Haziran 2017 Perşembe 07:41
Kasiyer şok oldu… Markette dehşet anları!

Olay, Antalya'nın Kepez İlçesi Şelale Caddesi 'nde meydana geldi.

Bir süpermarket zincirinin şubesine giren 2 kişi, kasiyer Merve E.'yi bıçakla tehdit edip paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı alan soyguncular kaçtı.

Merve E.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen eşkal doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 

Polisin ifadesine başvurduğu kasiyer Merve E., yaşadıklarını gözyaşları içersinde anlattı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 07:41
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