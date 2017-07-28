Kaş’ın Üzümlü yolu modernleşiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta sıcak asfalt seferberliği başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sıcak asfalt ekipleri Antalya’nın bütün ilçelerinde özellikle grup yollarında sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor. Asfalt ekibi Kaş’ın Üzümlü Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Toplam 3 kilometre uzunluğunda bulunan Üzümlü Mahalle yolu en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine açılacak. Üzümlü yolu hem genişleyecek hem de son derece modern bir hale gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir de Üzümlü’de devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.