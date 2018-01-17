Kasımpaşa'ya Çin'den forvet

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Süper Lig takımlarından Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli forvet oyuncusunun 1,5 yıllığına transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzaladığı bilgisine yer verildi.

İtalyan ekibi Brandizzo takımının altyapısında yetişen ve profesyonel kariyerine Juventus'ta başlayan Diagne, Belçika ekibi Westerlo ve Macar takımı Ujpest'in ardından Çin'e transfer olarak Tianjin Teda'da forma giydi.

Forvet bölgesinin yanı sıra iki kanatta da görev yapabilen Senegalli oyuncu, Çin'deki son sezonunda 17 maçta 6 gol kaydetti.