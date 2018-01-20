Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla açıldı.



İki takım kozlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda paylaştı. Ev sahibi Kasımpaşa, 2 kez geriye düştüğü maçta Edouk (2) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor'un gollerini Efecan Karaca ve Emre Akbaba (p) kaydederken, Hikmet Karaman, Alanyaspor'un teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.



Kasımpaşa puanını 22'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.