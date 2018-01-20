Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş

Kasımpaşa, 2 kez geriye düştüğü maçta 3-2'lik galibiyetle puanını 22'ye yükseltti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 01:54
Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla açıldı.

İki takım kozlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda paylaştı. Ev sahibi Kasımpaşa, 2 kez geriye düştüğü maçta Edouk (2) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor'un gollerini Efecan Karaca ve Emre Akbaba (p) kaydederken, Hikmet Karaman, Alanyaspor'un teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.

Kasımpaşa puanını 22'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 01:54
  1. Kasımpaşaspor
  2. Alanyaspor
  3. Hikmet Karaman
  4. Süper Lig
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş
    1. Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş
    2. İşte Avrupalıların medeniyeti(!)..
    3. Gündemdeki yıldız futbolcu için şok..
    4. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    5. ÖSO Afrin'e doğru ilerliyor
    6. Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı
    7. Kaçarken donarak hayatını kaybettiler
    8. Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    9. Darbeci Cumhurbaşkanlığına adaylığını..
    10. Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    11. Günah denizinde yüzen azgın motor
    12. Suriyeliler Türk askeri olmak için..
    13. Ahmet Davutoğlu kimdir?
    14. Terör örgütü YPG'den El Bab'a saldırı!
    15. 'Rus askeri çekildi' iddiaları için..
    16. Pentagon'dan yeni 'Türkiye' ve 'Afrin'..
    17. O bölgede çok şiddetli çatışma: 124..
    18. Rusya'dan ABD'ye terör ordusu tepkisi:..
    19. Vladimir Putin talimat vermişti! Ölü..
    20. Afyonkarahisar'da Suriyeliler Türk..
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!
    Almanya'dan flaş Afrin açıklaması: Türkiye'nin menfaati...
    Almanya'dan flaş Afrin açıklaması: Türkiye'nin menfaati...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Operasyon gecikirse aleyhimize olur
    Operasyon gecikirse aleyhimize olur
    Rus yetkili: ABD Suriye'de büyük bir savaşa hazırlanıyor
    Rus yetkili: ABD Suriye'de büyük bir savaşa hazırlanıyor