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Kasımpaşa'da Sergen Yalçın dönemi başlamadan bitti! Kemal Özdeş geri döndü

Sergen Yalçın'la anlaşma sağlayamadı. Lacivert-Beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde görevine son verdiği Kemal Özdeş'le yeniden anlaşma sağladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 03:49
Kasımpaşa'da Sergen Yalçın dönemi başlamadan bitti! Kemal Özdeş geri döndü

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Kasımpaşa'da enteresan gelişmeler yaşanıyor...

Hafta sonu Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Kemal Özdeş istifa etmiş, sonrasında deneyimli teknik direktörün görevinden alındığı ortaya çıkmıştı.

Lacivert-Beyazlı ekip, yeni teknik adam konusunda Sergen Yalçın'la görüşmelerde bulunmuş ve iki tarafın prensipte anlaşmaya varmıştı.

Ancak akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı ve Kasımpaşa resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, teknik direktör Kemal Özdeş'le yola devam kararı alındığı duyuruldu.

Kasımpaşa resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşa Kulübü: "Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir."

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 03:49
  1. Kasımpaşa
  2. Sergen Yalçın
  3. Kemal Özdeş
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