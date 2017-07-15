Kasımpaşa’da hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleri ve streching çalışması ile başladı. 8 istasyondan oluşan parkurda oyuncular üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarını tamamladı.

Paşa, antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gazileri anısına teknik heyet, futbolcular ve çalışanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına bu akşam saat 19.00’da çalışmalarına devam edecek.