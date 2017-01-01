Kasımpaşa Tüneli hizmete açılıyor

İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa - Hasköy Tüneli bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katılacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği ve kamulaştırma işleri yine İBB tarafından yapılan proje ile bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlandı.

6 BİN 507 METREYİ BULUYOR

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m’lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m’lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.’yi buluyor.