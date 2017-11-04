Kasımpaşa kaçamadı! Bursaspor'dan muhteşem geri dönüş

Kasımpaşa Süper Lig’in 11. haftasında Bursaspor’u İstanbul'da misafir etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Lacivert-Beyazlılar 2-0 öne geçse de rakibini durduramadı. Yeşil-Beyazlılar, son dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2 yapıp ve evine 1 puanla dönmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

16. dakikada Agu’dan aldığı pasla hareketlenen Badu’nun uzaktan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

26. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına yönelen Trezeguet’nin sol ayağıyla yerden vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda çeldi.

29. dakikada Mensah’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Murillo’nun vuruşu, kaleci Harun’dan döndü. Seken top yeniden Mensah’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Harun Tekin yeniden meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Veigneau’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan Eduok’a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

37. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla hareketlenen Popov’un yerden pasına ceza yayı içinden Mensah’ın gelişine plase vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

41. dakikada Murillo’nun pasıyla ceza sahasına giren Sadiku’nun müsait durumda vuruşunda top kaleci Harun’da kaldı.

45. dakikada Eduok’un pası Bursaspor savunmasında Titi’ye çarparak Trezeguet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İlk yarı Kasımpaşa’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa'da 57. dakikada Trezeguet rakibine yaptığı sert faulden sonra kırmızı kart gördü. Lacivert-Beyazlı oyuncu, gelecek hafta Karabükspor maçında yok.

Bursaspor, 89. dakikada Ertuğrul'un kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi.

Dakika 90+3'te Yeşil-Beyazlı takım, Aziz Behich'in golüyle skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma 2-2 bitti.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Popov, Sadiku, Trezeguet, Pavelka, Murillo, Mensah, Eduok.

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Batalla, Agu, Badu, Aziz, Kembo, Stancu.