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Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:27
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerin Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklık ve pozisyon çalışmasıyla antrenmanı sonlandıran lacivert-beyazlılarda kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:27
  1. Kasımpaşa
  2. Ramazan Köse
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