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Kasımpaşa Göztepe'yi durdurdu

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında, Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

27 Ekim 2017 Cuma 22:29
Kasımpaşa Göztepe'yi durdurdu

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında, Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1 yendi.

Kasımpaşa: 3 - Göztepe: 1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 83 Neumayr), Eduok (Dk. 90+2 Veysel Sarı), Trezeguet, Murillo (Dk. 80 Etoundi)

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Leo, Traore, Selçuk Şahin, Castro, Rotman (Dk. 63 Gouffran), Scarione (Dk. 76 Ghilas), Tayfur Bingöl (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu), Jahovic

Goller: Dk. 10 Mensah, Dk. 53 Murillo, Dk. 79 Popov (Kasımpaşa), Dk. 47 Castro (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Mensah (Kasımpaşa), Jahovic (maç bittikten sonra) (Göztepe)

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 22:29
  1. kasımpaşa
  2. göztepe
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