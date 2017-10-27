Kasımpaşa Göztepe'yi durdurdu
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında, Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.27 Ekim 2017 Cuma 22:29
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında, Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1 yendi.
Kasımpaşa: 3 - Göztepe: 1
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 83 Neumayr), Eduok (Dk. 90+2 Veysel Sarı), Trezeguet, Murillo (Dk. 80 Etoundi)
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Leo, Traore, Selçuk Şahin, Castro, Rotman (Dk. 63 Gouffran), Scarione (Dk. 76 Ghilas), Tayfur Bingöl (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu), Jahovic
Goller: Dk. 10 Mensah, Dk. 53 Murillo, Dk. 79 Popov (Kasımpaşa), Dk. 47 Castro (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 58 Mensah (Kasımpaşa), Jahovic (maç bittikten sonra) (Göztepe)