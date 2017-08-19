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Kasımpaşa-Beşiktaş maçını sallayan tweet!

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen mücadelede Kasımpaşa ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Taraflar birer puana razı olurken mücadele sosyal medyada geniş yankı buldu. Karşılaşma öncesi bir taraftar öyle bir tweet attı ki, ortalık ayağa kalktı!

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:43
Kasımpaşa-Beşiktaş maçını sallayan tweet!

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olan Şenol Güneş ve askerleri Paşa'nın markajından kurtulamayarak haftayı 1 puanla kapattı. Yeni sezon için dünya yıldızlarını transfer eden Beşiktaşta, özellikle maçın ikinci yarısı bu oyuncuların sahaya sürülmesi de sonuca bir etki etmedi.

 

Kasımpaşa- Beşiktaş maçı öncesi ve sonrası sosyal medya üzerinden atılan mesajlarda oldukça dikkat çekti. Binlerce paylaşımın yapıldığı mücadele için atılan bir tweet var ki gören herkesi şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı maç oynanmadan önce yaptığı paylaşımda maçın skoru doğru bilmekle kalmadı, 4 golü atan oyuncuların isimlerini bile doğru yazdı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:43
  1. kasımpaşa
  2. kasımpaşa beşiktaş maçı
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