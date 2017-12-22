Kasım'da 659 yatırım teşvik belgesi verildi

Yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kasım ayında 639 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 84 milyar 769 milyon 80 bin 320 lira olarak hesaplandı.Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 25 bin 590 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Kasım ayında sabit yatırım tutarı 2 milyar 701 milyon 128 bin 648 lira olan ve bin 934 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 63 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.