Kasımda 501 yatırım teşvik belgesi verildi

Buna göre, kasım ayında 501 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 755 milyon 62 bin 764 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 11 bin 796 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.



Öte yandan, söz konusu dönemde sabit yatırım tutarı 932 milyon 854 bin 683 lira olan ve 2 bin 333 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 62 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.



